На Могилёвщине выставили на продажу солнечную электростанцию. Почём?

📷 Фото

Опубликовано: 28.02.2024 10:22 , Обновлено: 28.02.2024

На площадке для электронных аукционов унитарного предприятия "БелЮрОбеспечение" появился необычный лот - фотоэлектрическая станция для производства электрической энергии. До 13 марта 2024 года любой желающий может поучаствовать в торгах. Разумеется, при наличии 7,9 млн рублей в кармане, которые придётся выложить в качестве задатка.

Находится выставленная на аукцион солнечная электростанция недалеко от агрогородка Речица в Чериковском районе Могилёвской области. Её мощность составляет 109 мВт, а в состав лота входят, в числе прочего:

капитальное строение станции,

система электроснабжения, включая поликристаллические солнечные панели на 335 Вт (72 ячейки, 389.575 штук) китайского производства,

система мониторинга и управления “Чериковская фотоэлектрическая станция (ФЭС)” с оборудованием немецкого производства,

обширная система видеонаблюдения.

Весь лот оценили в 79,7 млн рублей (соответственно, сумма обязательного для проведения сделки на аукционе задатка составляет 7,9 млн рублей).

Организатор торгов - республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение”, которое занимается реализацией конфискованного у юридических и физических лиц имущества. Судя по информации, размещённой на электронной площадке для торгов, недвижимость забрали за долги у общества с ограниченной ответственностью “Солар Лэнд”, а составные элементы солнечной электростанции находятся в залоге. На само имущество пока наложен арест, которое является обременением для потенциального нового владельца.

Сама станция была отключена от государственной энергетической сети ещё в мае 2020 года. При этом работоспособность оборудования специалисты “БелЮрОбеспечения” на момент обследования не проверяли.

“Непосредственного присоединения станции к электрическим сетям энергоснабжающей организации не имеется в связи с признанием недействительной регистрации возведенных должником объектов электросетевой инфраструктуры. Восстановление качества производимой станцией электрической энергии не подтверждено”, - говорится в сопроводительной документации к лоту.

Ранее Телеграф рассказывал, что в начале этого года экономический суд Могилевской области постановил национализировать высоковольтные системообразующие линии и электроподстанцию напряжением 110 кВ, принадлежащие коммерческой организации. Как пояснили в Генпрокуратуре, суд признал права на до недавнего времени частную собственность за Республикой Беларусь.

В Могилевской области через суд национализировали частную электроподстанцию