Энергетики пригрозили белорусам штрафом в 400 рублей за "экономное" потребление отопления

Опубликовано: 14.02.2024 16:34 , Обновлено: 14.02.2024

Специалисты предприятия "Минскэнерго" предостерегли жителей столицы от "безучетного потребления" тепла и пригрозили за это немалыми штрафами - 10 базовых величин (то есть до 400 рублей сегодня).

Безучетное потребление в официальном телеграм-канале “Минскэнерго” назвали “не экономией, а нарушением закона”, за которое предусмотрено административное наказание. Размер штрафа за “причинение ущерба энергоснабжающей организации” зависит от категории потребителя:

физлицу - до 10 базовых величин (400 рублей),

индивидуальному предпринимателю - до 25 базовых величин (1 тыс. рублей),

юрлицу - до 50 базовых величин (2 тыс. рублей).

Ещё один штраф - от 6 до 10 базовых величин (то есть от 240 до 400 рублей) несознательные пользователи могут получить за срыв печатей и пломб (или их незаконное повреждение) на приборах учёта теплоэнергии.

За соблюдением правил и исправностью приборов учёта энергетики регулярно следят в рамках “мониторинга по выявлению случаев несоответствия показаний приборов учета тепла фактическому потреблению”, который филиал “Минские тепловые сети” проводит на регулярной основе. В ходе мониторинга специалисты проверяют самих потребителей, проводят сверку показаний и снимают архивные показания, а при выявлении нарушений - составляют акты проверок, которые потом передаются в филиал.

“Выявление самовольного (бездоговорного), безучетного потребления теплоэнергии является лишь делом времени. Не стоит рисковать ради мнимой выгоды”, - предостерегли белорусов в “Минскэнерго” и призвали призвали сообщать им о фактах самовольного, безучетного потребления электроэнергии.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси в 2024 году власти планируют собрать с белорусов на 10,5% больше средств в счёт штрафов и различных удержаний из зарплаты некоторых категорий граждан, чем в прошлом году. Новые цифры прописаны в республиканском бюджете на 2024 год.

На какую сумму запланировали собрать штрафов с белорусов в 2024 году? В бюджете есть цифра