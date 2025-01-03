В Минске ЖКХ устроило розыгрыш призов с участием "секретного мусоровоза". Как это работает?

Опубликовано: 03.01.2025 09:40 , Обновлено: 03.01.2025

Минское городское жилищное хозяйство устроило новогодний розыгрыш "секретного приза", устроив фотоохоту на мусоровоз, который "приносит удачу". Узнали, в чём заключаются условия розыгрыша.

В преддверии Нового года предприятие “Спецкоммунавтотранс” украсило разноцветными сияющими гирляндами один из своих мусоровозов и объявило на него настоящую “охоту”

“Он приносит удачу тем, кто его увидит! А еще дает шанс выиграть секретный приз!” - пообещали в столичном ЖКХ.

Желающим принять участие в розыгрыше “секретного приза” в минском ЖКХ предложили сделать фото “новогоднего мусоровоза” и отправить его в чат-бот @gomgjh_SupportBot. Каждому “охотнику” присвоят порядковый номер участника, а 17 января 2025 года с помощью генератора случайных чисел среди участников разыграют тот самый “секретный приз”.

Важным обязательным условием участия в розыгрыше также является подписка на официальный Telegram-канал “ЖКХ Минск Официально”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле 2024 года в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства.

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Между тем, уже с 1 декабря в Беларуси поменялись правила сбора строительного мусора. Согласно новшеству, отходы, которые образовались в процессе ремонта, должны собираться раздельно. Для этого в ведомстве порекомендовали установить контейнеры объёмом от 6 кубометров и более, а также оборудовать отдельные отсеки на специальных площадках.

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Кстати, именно на услуги по выводу мусора для домов, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом в Минске в 2025 году запланировано самое существенное подорожание. Расчётные цены на эту слугу вырастут почти в полтора раза — более чем на 42%.

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