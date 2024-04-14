В ЖКХ Минска предложили вернуться к общим контейнерам для мусора. А что будет с сортировкой?

Опубликовано: 14.04.2024 13:30 , Обновлено: 14.04.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства. А что же будет с сортировкой вторсырья, к которой в последние годы так активно призывали белорусов в том числе и коммунальные службы?

Как пояснили агентству “Минск-Новости” Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ), такая двухконтейнерная система была бы удобнее для города: один вид мусорных баков предложили использовать для сбора всех видов бытовых отходов, другой - исключительно для отсортированного вторсырья. Если сейчас на большинстве мусорных площадок можно увидеть три вида баков для вторсырья (зелёного - для бумаги, жёлтого - для пластика, синего - для стекла), то если инициатива МГЖХ будет одобрена властями, их все заменят одним общим контейнером.

По словам столичных коммунальщиков, в настоящее время такую систему общих контейнеров для вторсырья в качестве эксперимента тестируют в отдельных районах Минска и их специалисты “изучают, как реагируют на нововведение жители”.

Уйти от раздельных контейнеров для разного вида мусора решили из-за того, что нынешняя схема сортировки мусора так и не заработала в том виде, в котором она была запланирована в программных документах. На практике в специальные контейнеры для вторсырья нередко выбрасывают то, что туда попадать не должно, из-за чего содержимое после сбора все равно приходится сортировать. Именно из-за этого собирать мусор отдельно по видам вторматериала в МГЖХ не видят смысла: присылать за каждым контейнером отдельный мусоровоз там посчитали экономически нецелесообразным и стали опустошать все баки в одну машину, сводя к нулю усилия сознательных граждан.

Впрочем, в МГЖХ заверили, что все вторичные материальные ресурсы, которые горожане оставляют в специальных баках, хоть и вывозятся одним мусоровозом, в результате попадают на сортировочные линии, где вторсырьё уже отбирается для дальнейшей переработки.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что жители белорусских городов регулярно жалуются на то, что работники коммунальных служб вывозят отсортированный мусор вместе, загружая бумагу, пластик и стекло в один мусоровоз.

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Между тем, за неправильное обращение с мусором и отходами в белорусском законодательстве даже предусмотрено административное наказание. Ранее Telegraf.news рассказывал, как правильно поступать, например, с крупногабаритным и строительным мусором после ремонта, чтобы не схлопотать крупный штраф до 30 базовых величин (до 1200 рублей на сегодня).

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