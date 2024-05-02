В Минске зацвела сирень. Какой штраф грозит белорусам за сорванный в городе букет?

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Опубликовано: 02.05.2024 12:07 , Обновлено: 02.05.2024

В Беларуси начался сезон цветения сирени. Если на юге страны эти кустарники уже вовсю радуют белорусов своим неповторимым ароматом, то в центральной части страны сирень только начала зацветать. Самое время вспомнить о штрафах, которые можно "заработать", поддавшись на искушение и наломав себе веточек сирени под окном.

В первый день мая в соцсетях появились видео первых распускающихся бутонов сирени из Минска, а один минчанин даже запустил “социальный эксперимент”: мужчина пожаловался на то, что пышные кусты у него во дворе местные “романтики” ежегодно варварски обламывают на букеты “своим дамам”. Показав сирень с самом начале цветения и проведя “профилактическую беседу с местными”, блогер пообещал показать кустарник чуть позже, после завершения “операции “Сирень”.

Почти никто не может ответить правильно на эти простые вопросы. А вы угадаете весенние цветы по картинке?

Какой штраф грозит за сорванную сирень?

Мы же решили напомнить, что за сорванный в парке или под окном во дворе дома букетик сирени горожанам грозит не только общественное порицание в соцсетях, но и весьма внушительные штрафы.

Сама по себе сирень, разумеется, не под запретом - вы совершенно спокойно можете наломать веточек с ароматными цветами на собственном дачном участке или во дворе своего частного дома. А вот двор многоэтажки, даже в которой вы сами живёте - совсем другая история. Здесь кустарники рассматриваются уже как как декоративный элемент озеленения и, следовательно, за его повреждение предусмотрена административная ответственность.

Так, согласно пункту 3 статьи 16.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в населенных пунктах, не входящей в состав лесного фонда, приравнивается к повреждению или уничтожению городских клумб и газонов и наказывается штрафом до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей сегодня).

Кстати, кустарников за пределами населенных пунктов запрет тоже касается, правда, штраф там выпишут лишь в том случае, если кустарник полностью уничтожить или “повредить до степени прекращения роста”. Размер штрафа в этом случае составит до 20 базовых (до 800 рублей).

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Срывать цветы сирени полезно?

Кстати, существует расхожее мнение о том, что срывать цветы сирени даже полезно - якобы тогда кустарник начинает цвести ещё пышнее и активнее. Однако специалисты утверждают, что это всего лишь очередной миф. По словам главного садовника Ботанического сада Московского университета Антона Дубенюка, обламывая цветущие ветки сирени вы лишь наносите вред кустарнику. По его словам, для того, чтобы куст порадовал вас цветами на следующий года полезно будет уже после цветения обрезать завязавшиеся семена и убрать их. Ни в каких других действиях с вашей стороны растение не нуждается.

Кстати, полюбоваться на цветущую сирень самых разных сортов и видов в начале мая в Минске можно в Ботаническом саду, где представлена огромная коллекция этого растения. На днях сад перешёл на летний режим работы и, к сожалению, поднял цены на входные билеты. Теперь полный билет на посещение ландшафтной зоны и экспозиционной оранжереи для всех категорий граждан будет стоить 12 рублей (впрочем, там предусмотрены льготы для школьников, пенсионеров, многодетных, а для некоторых категорий вход и вовсе бесплатный).

Пока кусты сирени в Ботаническом саду только-только распускаются, поэтому полюбоваться ими ещё выдастся возможность. Следить за новостями о том, какие цветы и кустарники зацвели в Ботаническом саду можно на их официальной страничке в Instagram.

Ранее Telegraf.news сообщил, что территориальные органы Минприроды напомнили белорусам о запрете выращивать инвазивные растения, а также попросили не допускать их распространения. За нарушение запрета пообещали привлечь к ответственности.

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