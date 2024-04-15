Почти никто не может ответить правильно на эти простые вопросы. А вы угадаете весенние цветы по картинке?

Тест

Опубликовано: 15.04.2024 10:34 , Обновлено: 15.04.2024

Весной распускается множество невероятно красивых цветов. Вопрос в том, знаете ли вы их названия? Вы, вероятно, можете отличить тюльпан от гиацинта, но выходят ли ваши знания за рамки базовых? Именно это мы и проверим в данном тесте! Вы найдете несколько относительно легких вопросов, но есть и более сложные. Посмотрим, как вы справитесь! Сможете ли вы набрать хотя бы 10 баллов из 15?

В этом тесте вы увидите изображения различных популярных весенних цветов. Ваша задача - угадать их названия по картинке. Не бойтесь ошибаться, ведь главное - наслаждаться красотой природы и цветов!

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