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Штраф от 400 рублей. За срыв каких цветов могут наказать белорусов? Список и фото

Штраф от 400 рублей. За срыв каких цветов могут наказать белорусов? Список и фото
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📷 Фото

На территории Беларуси произрастает ряд краснокнижных растений, срыв которых карается внушительными штрафами. Какие первоцветы охраняются законом и как они выглядят?

В Красной книгу Беларуси занесены такие первоцветы как: ветреница лесная, купальница европейская, прострел луговой, прострел раскрытый, равноплодник василистниковый, фиалка топяная, лук медвежий (черемша).

Ветреница лесная

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Равноплодник василистниковый

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Прострел раскрытый

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Прострел луговой

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Купальница европейская

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Лук медвежий (черемша)

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Фиалка топяная

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За срыв этих растений предусмотрен внушительный штраф от 20 до 30 базовых величин (400-1200 руб.). В Гродненском комитете охраны природных ресурсов и окружающей среды отметили, что размер штрафа для индивидуальных предпринимателей может достичь 150 базовых величин, а для юрлиц — 500 базовых величин. Также, штрафника обяжут “возместить ущерб, причинённый окружающей среде”. Его размер будет зависеть от количества собранных растений.

Экологи призвали беречь и растения нуждающиеся в особой охране. Среди них тюльпан лесной, первоцвет весенний, перелеска благородная (печеночница), хохлатка полая. Данные растения находятся в группе риска и их активный сбор приведет к “сокращению численности первоцветов”.

Первоцветы охраняемые в рамках Международных конвенций

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