Штраф от 400 рублей. За срыв каких цветов могут наказать белорусов? Список и фото

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Опубликовано: 11.03.2024 11:39 , Обновлено: 11.03.2024

На территории Беларуси произрастает ряд краснокнижных растений, срыв которых карается внушительными штрафами. Какие первоцветы охраняются законом и как они выглядят?

В Красной книгу Беларуси занесены такие первоцветы как: ветреница лесная, купальница европейская, прострел луговой, прострел раскрытый, равноплодник василистниковый, фиалка топяная, лук медвежий (черемша).

Ветреница лесная

Равноплодник василистниковый

Прострел раскрытый

Прострел луговой

Купальница европейская

Лук медвежий (черемша)

Фиалка топяная

За срыв этих растений предусмотрен внушительный штраф от 20 до 30 базовых величин (400-1200 руб.). В Гродненском комитете охраны природных ресурсов и окружающей среды отметили, что размер штрафа для индивидуальных предпринимателей может достичь 150 базовых величин, а для юрлиц — 500 базовых величин. Также, штрафника обяжут “возместить ущерб, причинённый окружающей среде”. Его размер будет зависеть от количества собранных растений.

Экологи призвали беречь и растения нуждающиеся в особой охране. Среди них тюльпан лесной, первоцвет весенний, перелеска благородная (печеночница), хохлатка полая. Данные растения находятся в группе риска и их активный сбор приведет к “сокращению численности первоцветов”.

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