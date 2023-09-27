В Минске выставили на продажу квартиру по цене в 2,5 раза ниже рыночной. Что предложили за $541 за метр?

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Опубликовано: 27.09.2023 10:50 , Обновлено: 27.09.2023

Несмотря на то, что цена квадратного метра в Минске потихоньку движется вверх (на этой неделе она достигла 1374 долларов), журналисты обнаружили квартиру с ценой в 541 доллар за метр. Эта трехкомнатная квартира на Партизанском проспекте, продается за 29,9 тысяч долларов.

Жилье находится на самой крайней точке проспекта, которую можно найти за микрорайоном Шабаны (по сути, дом стоит чуть поодаль от трассы на Могилев и Гомель). В пару минутах ходьбы от него есть остановка общественного транспорта. Напротив — магазин «Белмаркет» и заправка. До метро можно добраться за 10 минут, написал realt.by.

Квартира расположена в одноэтажном блочном доме 1953 года постройки. Общая площадь жилья — чуть больше 55 квадратов. Квартира состоит из небольшой кухни (6 метров), трех комнат, топочной и санузла.

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Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Судя по фото, помещениям и туалету требуется ремонт. При этом, как сказано в объявлении, на полу уложен линолеум, а в окнах установлены немецкие стеклопакеты.

Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

В квартире есть железная дверь, газовая плита (от баллона), электрический бойлер. Отапливается дом от котла, также в квартире есть печь.

Бонусом идет участок площадью восемь соток (земля не приватизирована). На приусадебном участке расположены баня, гараж, огород и теплица.

Стоимость этой квартиры — 29 900 долларов (541 долларов за метр).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, где в Беларуси можно купить трёхкомнатную квартиру за 1900 рублей?

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