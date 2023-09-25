Где в Беларуси можно купить трёхкомнатную квартиру за 1900 рублей? Нашли реальный вариант

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Опубликовано: 25.09.2023 19:16 , Обновлено: 25.09.2023

В Беларуси продается трехкомнатная квартира, и всего почти за 1900 рублей. И это не опечатка.

Квартиру продают в жилом доме в агрогородке Острово (Слонимский район). Ее выставили на повторные торги с понижением цены на 80%, сообщила “Слонiмская газета”.

Начальная цена квартиры 1879 рублей. Расположена она в жилом доме, построенном в 1978 году. В квартире три комнаты. Общая площадь – 65,9 кв. м (жилая – 42,9 кв. м). Выходит, «квадрат» стоит всего 28,5 рубля (1879/65,9 = 28,5).

Есть вода, отопление, канализация. А еще погреб.

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[info_b]Аукцион запланирован на 3 октября в 11:00 в Гродно, на улице 17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 27 сентября. Организатор – комитет госимущества Гродненского облисполкома.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал, когда медикам разрешат выкупать арендное жилье.

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