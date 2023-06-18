Барановичи накрыли шторм и град. Скоро по всей Беларуси?

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Опубликовано: 18.06.2023 18:04 , Обновлено: 18.06.2023

Барановичи Брестской области 18 июня накрыл град и сильный ветер. По словам жителей города, стихия разгулялась "внезапно".

“Так весь день жара была”, - рассказал житель Барановичей, что предшествовало шторму.

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“Бедные грядки - то, что не вымерзло в мае с ночными заморозками и не усохло в июньскую сушь, добьёт град”, - посочувствовала другая читательница Телеграфа.

Град в Барановичах

Судя по карте погоды, сильный дождь должно быть накрыл Ганцевичи и Ляховичи.

Кстати, сегодня, 18 июня, почти по всей Беларуси пообещали настоящую жару до +31°. При этом дожди в планах у синоптиков были только по Западной части Беларуси. А на Востоке страны должно быть сухо.

“Есть мнение, что после многих дней висения на одном месте, фронт начал-таки движение на восток. Модель ICON предсказывает сегодня отдельные ливни уже близ Минска.За ближайшую ночь фронт существенно продвинется вглубь территории РБ и завтра (19 июня - Ред) осадки будут возможны повсеместно. Ливни и грозы, местами сильные”, - сообщил авторитетный тг-канал Nadvorie.

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