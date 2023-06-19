Центр Гродно "превратился в Венецию", а Барановичи засыпало градом - Белорусы поделились видео последствий долгожданных осадков

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Опубликовано: 19.06.2023 07:59 , Обновлено: 19.06.2023

Прогнозы синоптиков, предупреждавших жителей западных районов Беларуси о сильных осадках в выходные, полностью оправдались - в воскресенье, 18 июня, запад страны накрыли ливни. В результате улицы Гродно превратились в сплошные потоки воды, а в Барановичах Брестской области к ливню добавился ещё и град. Местные жители поделились видеокадрами последствий разгула стихии в соцсетях и с местными новостными пабликами.

Гродно, очевидно, оказался не готов к такому количеству осадков, выпавших за столь короткое время. В результате довольно сильно подтопило центр города, в частности, улицы Космонавтов и Красноармейскую.

https://youtu.be/QJjDJFIx2DQ

Авторы местного телеграм-канала АвтоГродно отметили, что центр города буквально в очень короткий промежуток времени “превратился в Венецию”, а автомобилистам на отдельных участках городских дорог приходилось объезжать подтопленные места по тротуарам.

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Жители Гродно в местных пабликах также рассказали о том, что сильными потоками ливневой воды подмыло дороги. В частности, на перекрестке улиц Экзотическая и Вясёлкавая часть дороги просто обвалилась.

Тем временем в отдельных районах города Барановичи помимо ливня и шквалистого ветра выпал сильный град.

Больше фото и видео последствия града Барановичах, которыми с Телеграфом поделились читатели, можно посмотреть по ссылке.

Барановичи накрыли шторм и град. Скоро по всей Беларуси?