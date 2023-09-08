В Минске появились скамейки с USB-зарядками. Сколько поставили на всю столицу?

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Опубликовано: 08.09.2023 17:04 , Обновлено: 08.09.2023

В Минском ЖКХ сообщили, что в одном из районов города «обустроили общественное пространство»: появилась лавка со столиком и USB-портом, велопарковка, зона для детей и занятий спортом.

В Минске появился ресторан с «аборигенской пещерой». Что там подают?

Речь идет про Ленинский район. В ролике, который ЖКХ опубликовало в TikTok говорится, что с помощью этого USB-порта можно подзарядить телефон или ноутбук.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mgjh_go?refer=embed” title=“@mgjh_go” target=“_blank” rel=“noopener”] @mgjh_go [/link] В преддверии Дня города в Ленинском районе в границах жилых домов № 49, 55, 57 по проспекту Рокоссовского силами работников КУП “ЖКХ Ленинского района г.Минска” и ОАО “Беллифт” обустроено общественное пространство ЖКХ - зона отдыха для жителей. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“белорусскийтикток” target=“_blank” rel=“noopener”] #белорусскийтикток [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“минскбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7276066661986257670?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ЖКХ Минск Официально” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ЖКХ Минск Официально [/link]

«Скамейки имеют удобные спинки, оборудован столик, за которым в спокойной обстановке можно выпить чашечку ароматного кофе либо поиграть в настольную игру», — говорится в сообщении ЖКХ.

Сотрудники ЖКХ пообещали, что такие лавки появятся во всех районах города.

Ранее Телеграф писал, что в центре Минска появилась остановка со светодиодным экраном. На остановке будут показывать ролики «противопожарной направленности», а также видео, «обращенные на поддержание в обществе положительного имиджа профессии спасателя».

Новость Телеграф

А еще мы писали, что в Минске установили первый в Беларуси «умный светофор». Но есть нюанс.

В Минске установили первый в Беларуси «умный светофор». Но есть нюанс