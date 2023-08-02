В Минске установили первый в Беларуси "умный светофор". Но есть нюанс

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Опубликовано: 02.08.2023 12:50 , Обновлено: 02.08.2023

Евгений Жидкевич, замначальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома, рассказал о первом "умном светофоре", установленном на улице Сурганова в Минске.

Если на улице темно, то работает специальная подсветка: когда загорается зеленый сигнал, начинает светиться пешеходный переход, а когда красный - освещается тротуар, ведущий к нему, написала БелТА.

Правда, из описания не совсем понятно, что в нем “умного” и нового: похожий принцип работы реализован, например, в Барановичах: там у ж/д вокзала есть светофор, работающий по такому же принципу - красный и зеленый сигнальный свет исходит не только от светофора, но и прямо из земли.

Фото: nashkraj.by

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Фото: Минск Новости

Жидкевич пояснил, что место установки выбрали неслучайно: светофор там используется активно. Возле перехода расположены жилые дома, парк, торговый центр, поток пешеходов там есть всегда.

Фото: Минск Новости

Фото: Минск Новости

Отмечается, что светофоры визуально отличаются от привычных белорусам, а выпускают их в РФ. В Минске такие светофор установили пока в экспериментальном порядке. При этом в ГАИ отметили, что при необходимости в новые светофоры можно установить камеры видеонаблюдения с высоким разрешением.

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