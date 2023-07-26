В Минске появился ресторан с «аборигенской пещерой». Что там подают?
В столице Беларуси появился ресторан Bull&Roo. В пятницу, 28 июля, состоится его открытие. Ресторан объединит в себе испанскую и австралийскую кухни.
В заведении есть два зала в разных стилях: «Испанская площадь» и «Аборигенская пещера», написал Onliner.
В ресторане можно попробовать, например, австралийские колбаски Snag, паэлью Surf & Turf с морепродуктами и мясом, крокеты с брискетом, соусы с австралийской пастой веджимайт. Кроме того, у заведения есть своя пекарня.
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В тестовом режиме ресторан будет работать с 17:00 в будни дни и с 15:00 и до полуночи в выходные. Попозже начнет работать ежедневно с 12:00.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусов пригласили в ресторан с безлимитом на блюда из мяса:
Белорусов пригласили в ресторан с безлимитом на блюда из мяса. Где находится и сколько это стоит?