В Минске появился ресторан с «аборигенской пещерой». Что там подают?

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Опубликовано: 26.07.2023 13:50 , Обновлено: 26.07.2023

В столице Беларуси появился ресторан Bull&Roo. В пятницу, 28 июля, состоится его открытие. Ресторан объединит в себе испанскую и австралийскую кухни.

В заведении есть два зала в разных стилях: «Испанская площадь» и «Аборигенская пещера», написал Onliner.

В ресторане можно попробовать, например, австралийские колбаски Snag, паэлью Surf & Turf с морепродуктами и мясом, крокеты с брискетом, соусы с австралийской пастой веджимайт. Кроме того, у заведения есть своя пекарня.

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В тестовом режиме ресторан будет работать с 17:00 в будни дни и с 15:00 и до полуночи в выходные. Попозже начнет работать ежедневно с 12:00.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусов пригласили в ресторан с безлимитом на блюда из мяса:

Белорусов пригласили в ресторан с безлимитом на блюда из мяса. Где находится и сколько это стоит?