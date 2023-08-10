В Минской мэрии озвучили цену на единый проездной. Когда начнёт действовать?

Опубликовано: 10.08.2023 13:03 , Обновлено: 10.08.2023

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич 10 августа озвучила цену на единый проездной документ, который будет действовать для всех видов общественного транспорта белорусской столицы. Планируется, что проездной будет распространяться в том числе и на метро.

Лазаревич заявила, что за такой документ придётся заплатить 51,05 рубля . По её словам, “все, кто активно перемещается по Минску на общественном транспорте, почувствуют экономический эффект” от внедрения единого проездного, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Представительница минской мэрии добавила, что запустить в обращение единый проездной городские власти планируют ко Дню города. Минск отмечает этот праздник во вторую субботу сентября, следовательно, появиться в продаже такие проездные должны уже к 9 сентября 2023 года.

Напомним, о планах ввести единый проездной для городского транспорта в белорусской столице в начале августа заявлял и заместитель гендиректора “Минсктранса” Виктор Тозик. Правда, тогда речь шла о едином проездном только для наземного транспорта, за исключением метро. По словам Тозика, появиться единый проездной должен был уже к 1 сентября.

«Минсктранс» пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября