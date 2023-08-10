В Минской мэрии озвучили цену на единый проездной. Когда начнёт действовать?
Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич 10 августа озвучила цену на единый проездной документ, который будет действовать для всех видов общественного транспорта белорусской столицы. Планируется, что проездной будет распространяться в том числе и на метро.
Лазаревич заявила, что за такой документ придётся заплатить 51,05 рубля . По её словам, “все, кто активно перемещается по Минску на общественном транспорте, почувствуют экономический эффект” от внедрения единого проездного, сообщило агентство “Минск-Новости”.
Представительница минской мэрии добавила, что запустить в обращение единый проездной городские власти планируют ко Дню города. Минск отмечает этот праздник во вторую субботу сентября, следовательно, появиться в продаже такие проездные должны уже к 9 сентября 2023 года.
Напомним, о планах ввести единый проездной для городского транспорта в белорусской столице в начале августа заявлял и заместитель гендиректора “Минсктранса” Виктор Тозик. Правда, тогда речь шла о едином проездном только для наземного транспорта, за исключением метро. По словам Тозика, появиться единый проездной должен был уже к 1 сентября.
«Минсктранс» пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября