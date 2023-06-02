Совмин решил навсегда отменить автобусы в двух городах Беларуси

Опубликовано: 02.06.2023 14:13 , Обновлено: 02.06.2023

Правительство Беларуси запланировало полностью видоизменить общественный транспорт в двух городах. Об этом сообщил 2 июня заместитель Министра энергетики Денис Мороз. Чем заменят автобусы?

По его словам, Совет Министров поручил перевести весь городской общественный транспорт в Жодино и Шклове на электрический.

Как отметил Мороз, в реализации этих проектов участвует Министерство энергетики. Его задача — «выполнить работу по реконструкции электросетей, чтобы обеспечить необходимые мощности для зарядных станций для электротранспорта».

Чиновник сообщил, что проекты планируют реализовать к концу 2026 года.

Таким образом, возможно, что уже в 2027 году в Жодино и Шклове больше не останется обычных автобусов.

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