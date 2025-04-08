В Минске поменяли график общественного транспорта на 1 день

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Опубликовано: 08.04.2025 14:51 , Обновлено: 08.04.2025

На госпредприятии "Минсктранс" сообщили об изменениях в графике общественного транспорта 12 апреля. На этот день, напомним, назначили республиканский субботник. Журналист Telegraf.news посмотрел нюансы "отдельного графика".

Так, работу этого транспорта решили организовать по расписанию буднего дня :

автобусы № 7, 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108Д, 122Э, 125, 129, 137, 164, 179С,

троллейбус № 92.

Автобус № 156С, по информации “Минсктранса”, будет ходить 12 апреля по графику пятницы . А автобусы № 61Д, 148С, 198 на этот день отменили.

При этом на многие маршруты [link href=“https://minsktrans.by/news/rabota-passazhirskogo-transporta-v-den-provedeniya-respublikanskogo-subbotnika-12-04-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] назначили [/link] дополнительные рейсы:

Автобусы № 1, 2С, 5Э, 5дЭ, 7А, 21, 25, 26, 30С, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 72, 73, 74С, 84, 85С, 88С, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 149, 153, 159, 169. Троллейбусы № 6, 7, 8, 10, 17, 20, 22, 27, 32, 41, 42, 45, 53, 64, 67, 77, 82, 90. Трамваи № 1, 6.

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[info_b]А точное расписание общественного транспорта “Минсктранс” предложил отслеживать с помощью информации в [link href=“https://minsktrans.by/lookout_yard/Home/Index/minsk#/routes/bus” target=“_blank” rel=“noopener”] разделе [/link] «Расписание городских и пригородных маршрутов» на сайте предприятия в день поездки, то есть 12 апреля. [/info_b]

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Позже об изменении графика [link href=“https://t.me/minskoemetro/11503” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] и Минский метрополитен. Так, поезда 12 апреля будут ходить по расписанию рабочей субботы. На Московской и Автозаводской линиях интервал между электричками с 7:30 до 10:00 составит 3 минуты, с 10:00 до 19:00 - 5-6 минут.

На Зеленолужской линии поезда будут ходить реже: с 7:30 до 10:00 - каждые 5 минут, с 10:00 до 19:00 - 7 минут.

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Ранее Telegraf.news писал, что директор госпредприятия “Столичный транспорт и связь” Юрий Супранович рассказал 7 апреля о планах ввести оплату проезда по банковским картам в наземном общественном транспорте Минска. Новшество жителям и туристам города стоит ждать в этом году.

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Также мы рассказывали, что на фоне недавней новости о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Минска на 10 копеек городские власти представили расчеты «реальной» себестоимости одной поездки. Как пояснила на пресс-конференции заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

«Не столь значимое повышение» — Мингорисполком на фоне подорожания проезда в транспорте подсчитал его «реальную стоимость». Сколько?