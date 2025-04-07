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Опубликовано: 07.04.2025 15:08 , Обновлено: 07.04.2025

На фоне недавней новости о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Минска на 10 копеек, городские власти представили расчёты «реальной» себестоимости одной поездки. Как пояснила на пресс-конференции заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

По словам Леошко, за период с прошлого повышения цен (с 2022 года) произошли «различные изменения в стоимости затрат» транспортных предприятий, включая рост цен на электроэнергию и топливо.

Чтобы проиллюстрировать разрыв между тарифом и затратами, зампред комитета экономики привела следующие цифры по себестоимости перевозки одного пассажира:

В марте 2022 года :

Наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай): 2 рубля 31 копейка.

(автобус, троллейбус, трамвай): 2 рубля 31 копейка. Метро : 1 рубль 91 копейка.

В апреле 2025 года :

Наземный транспорт : 3 рубля (рост 30%).

: 3 рубля (рост 30%). Метро (с учётом продления 3-й линии): 2 рубля 32 копейки (рост 21,5%).

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«То есть мы видим, что и так бюджет субсидирует», — сделала вывод представитель Мингорисполкома. По её словам, даже с учётом повышения на 10 копеек фактический тариф для пассажира остаётся «больше чем в два раза ниже», чем расчётная себестоимость поездки.

Чиновница также указала на сравнительно небольшое увеличение стоимости единого проездного на месяц. По её оценке, он прибавил в стоимости «около 6 рублей», что, по мнению исполкома, является «не таким большим, не столь значимым повышением» за три года.

Кроме того, Леошко прорекламировала «туристический проездной» на сутки или трое, назвав их «очень дешёвой» и уникальной возможностью для гостей столицы посмотреть город за «совершенно незначительную стоимость проезда».

На вопрос журналистки о том, ожидается ли дальнейшее повышение стоимости проезда, представительница городских властей не ответила.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали подробно, какие тарифы будут действовать в Минске и других регионах.

Власти Минска и ещё двух областей подняли цены на проезд в общественном транспорте. На сколько?