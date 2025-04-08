Положен ли белорусам допвыходной за субботник и вправе ли лишить премии за неучастие? Адвокат расставил точки на i

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Опубликовано: 08.04.2025 12:56 , Обновлено: 08.04.2025

На 12 апреля в Беларуси назначили республиканский субботник, куда многие белорусы отправятся благоустраивать территорию и не только. И кто-то может задаться вопросами, положен или нет дополнительный выходной за субботник, вправе ли лишить премии, если отказался в нем участвовать. Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев расставил точки над i.

Так как субботник должны провести на добровольной основе (это даже прописали в соответствующем постановлении Совмина Беларуси), то допвыходной работнику за субботник не положен: ведь он будет участвовать в нем добровольно с согласия нанимателя, пояснил Горбачев.

[info_b]Согласно ст. 142 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (ТК) Беларуси, работа в выходные дни допускается по предложению нанимателя и только с письменного согласия работника или по инициативе работника с согласия нанимателя.[/info_b]

Адвокат рассказал, что решение о проведении местного или республиканского субботника должно быть прописано в приказе или распоряжении нанимателя, в котором работникам предложат поучаствовать в субботнике на добровольной основе.

И лишать премии за отказ идти на него наниматель тоже не имеет права. Конечно, если пункт об участии в субботнике не прописан в локальном акте - положении о премировании. “Обычно премиальных выплат лишают по перечню показателей, которые записаны в положении о премии. Скорее всего, там не будет пункта «невыход на субботник”, - [link href=“https://aif.by/social/porabotaem_chto_nado_znat_rabotniku_ob_uchastii_v_subbotnike” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] Горбачева газета “Аргументы и факты в Беларуси”.

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Еще его спросили, можно ли выйти на республиканский субботник не 12 апреля, а в другой день, раньше или позже. По словам эксперта, в зависимости от потребностей производства республиканский субботник можно организовать не в единый день, а в любой другой, назначенный нанимателем.

Если его запланируют на выходной день или после окончания рабочего дня либо перед его началом, сотрудник имеет право отказаться участвовать. “Но при проведении субботника в рабочее время за отсутствие на рабочем месте наниматель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности”, - пояснил адвокат.

При этом если работник отказался выполнять работы, не входящие в его должностные обязанности, то заставлять его, например, убирать территорию или мыть окна нельзя, рассказал Горбачев.

[info_b]Согласно статье 20 ТК, наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не прописанной в трудовом договоре, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.[/info_b]

Однако при проведении субботника в рабочий день на работу прийти, конечно, надо обязательно.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусское правительство определилось, куда направят деньги, заработанные на республиканском субботнике.

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