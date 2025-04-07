"Без приложений" - Минчанам пообещали оплату банковскими картами в наземном транспорте. Когда?

Опубликовано: 07.04.2025 17:22 , Обновлено: 07.04.2025

Директор госпредприятия "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович рассказал 7 апреля о планах ввести оплату проезда по банковским картам в наземном общественном транспорте Минска. Новшество жителям и туристам города стоит ждать в этом году.

“Мы надеемся реализовать в текущем году возможность оплаты проезда банковской картой на наземном транспорте. Это обычная зарплатная карта, которой человек сможет пользоваться без дополнительных приложений”, - [link href=“https://belta.by/regions/view/v-minske-planirujut-vnedrit-oplatu-proezda-v-nazemnom-transporte-bankovskoj-kartoj-707502-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] объяснения Супрановича госагентство БелТА.

Напомним, наземный транспорт - это автобусы, троллейбусы, трамваи. Пока оплатить проезд там можно либо по билету, либо по проездному, либо через мобильное приложение “Оплати”.

Кстати, еще директор госпредприятия “Столичный транспорт и связь” сказал, что в этом году в Минском метрополитене планируют увеличить количество турникетов, где можно оплатить проезд при помощи QR-кодов. “Заключен договор на модернизацию 30 автоматизированных устройств. Работы завершатся в этом году”, - [link href=“https://belta.by/regions/view/v-minskom-metropolitene-stanet-bolshe-turniketov-s-oplatoj-po-qr-kodu-707519-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещал [/link] он.

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне недавней новости о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Минска на 10 копеек городские власти представили расчеты «реальной» себестоимости одной поездки. Как пояснила на пресс-конференции заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

«Не столь значимое повышение» — Мингорисполком на фоне подорожания проезда в транспорте подсчитал его «реальную стоимость». Сколько?