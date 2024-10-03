В Минобразования предложили составить кодекс для белорусских школьников и их родителей. Что в него войдёт?

Опубликовано: 03.10.2024 07:38 , Обновлено: 03.10.2024

В Минобразования предложили составить отдельный кодекс для учеников белорусских школ и их родителей. О том, что эта инициатива уже находится в разработке, 2 октября рассказал глава ведомства Андрей Иванец.

В эфире гостелеканала СТВ министр образования пояснил, что в новый кодекс планируется включить”правила для каждого учащегося” и “соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем”.

“Высокий статус педагога начинается с уважения и учащихся, и родителей к своему учителю”, - подчеркнул глава Минобразования.

По его словам, это является “очень важным аспектом”, поскольку “только лишь при особом отношении к учителю мы будем действительно уверены в том, что школа является храмом”.

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Именно такое поручение - сделать так, “чтобы дети в школу приходили, как в храм, чтобы у них дрожь по телу шла, как когда-то после войны было”, дал Министерству образования президент Беларуси Александр Лукашенко в конце августа этого года на республиканском педагогическом совете.

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Тогда же Лукашенко поручил отправлять школьников на производство для “возрождения трудовой практики” и анонсировал “наведение порядка” в белорусских вузах.

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