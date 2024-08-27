Лукашенко дал указание отправить белорусских школьников на производство. Зачем?

Опубликовано: 27.08.2024 14:07 , Обновлено: 27.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете 27 августа поручил отправлять школьников на производство для "возрождения трудовой практики".

“Подумайте, как нам возродить трудовую практику для школьников. Пусть они увидят, насколько сегодня шагнула вперед сфера реального производства, основанного на современных технологиях. Пусть посмотрят на специалистов, которые там работают, пообщаются с ними”, - передало слова главы государства агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, это будет “самая лучшая профориентация”, когда школьники посмотрят на условия труда, технику и оборудование на предприятиях.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на этом же Республиканском педсовете президент анонсировал “наведение порядка” в белорусских вузах, который, со слов главы государства, будет включать в том числе посещение Лукашенко университетов страны. “Я вам скажу, что это только начало и отсидеться никому не получится”, - сказал он.

«Это только начало» — Лукашенко анонсировал «наведение порядка» в белорусских вузах

Также мы писали, что министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 6 августа на аппаратном совещании в ведомстве распорядился привлечь к восстановлению лесов на буреломах студентов и школьников. С этой целью запланировали провести “масштабную акцию” осенью.

«Объемы большие, это надо понимать, особенно по отдельным областям и лесхозам», — отметил тогда Кулик.

«Объемы большие» — Глава Минлесхоза Беларуси поручил привлечь к восстановлению лесов школьников и студентов. Когда «масштабная акция»?