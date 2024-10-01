Не цветами едиными. Нашли для белорусов 10 оригинальных и бюджетных идей подарка ко Дню учителя

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Опубликовано: 01.10.2024 23:04 , Обновлено: 02.10.2024

В первое воскресенье октября в Беларуси свой профессиональный день традиционно отмечают педагоги. И если для них это - праздник, то для родителей детей, которые радостно будут поздравлять любимых учителей уже в конце этой недели, настоящая головная боль. Что подарить учителям, помимо букета цветов, от завала которых те ещё только оправились после 1 сентября? Чем заменить вездесущий шоколад? Как соригинальничать, не повторяясь из года в год и при этом не выйти за рамки бюджета родительского комитета? Подобрали для вас десяток нетривиальных подарков, с которыми вы точно впечатлите учителя без серьёзного удара по карману.

“Вечные” цветы

Безусловно, цветы - это самое первое, что приходит в голову, когда выбираешь подарок любимому учителю. Однако, учитывая то, что с 1 сентября, когда педагогов буквально заваливают букетами, прошло чуть больше месяца, этот вариант подарка кажется не самым удачным. Однако, если вы настаиваете на том, что нет лучшего подарка для учителя, чем цветы, рассмотрите альтернативные виды букетов. Например, из стабилизированных цветов.

[info_b]Стабилизированные цветы — это натуральные, живые цветы, которые фактически “консервируют” с помощью специальной обработки. За счёт этого цветы сохраняют свою естественную красоту и свежесть не то что месяцы, а долгие годы, не нуждаясь при этом ни в воде, ни в солнечном свете. Именно за это флористы нередко называют букеты из таких цветов “вечными” и это практически чистая правда. Впрочем, подходят для стабилизации далеко не все виды цветов.[/info_b]

Многие флористические магазины, в том числе, в Беларуси, сегодня предлагают как отдельные стабилизированные цветы, так и небольшие букеты, в том числе, с разного рода сухоцветами, и даже целые цветочные композиции. Разумеется, и цены на них сильно варьируются - от 70 рублей за букетик из гипсофилы до сотен рублей за цветочные композиции в подарочных коробочках.

Ещё одной альтернативой традиционному букету из цветов может стать набирающие сейчас популярность мини-сады или японский бонсай. Первые, как правило, представляют собой стеклянный сосуд, заполненный минимальным количеством грунта или гидрогеля с камнями, мхом, кактусами и суккулентами. Эти неприхотливые растения требуют минимального ухода, а радуют глаз не меньше привычных букетов. А вот продержатся на столе учителя точно в разы дольше. Цены на них у минских флористов тоже весьма демократичные для такого “долгоиграющего букета” - от 55 до 100 рублей в зависимости от размера “сада”.

Букеты съедобные и несъедобные

Если же от цветов вы решили отказаться, это вовсе не повод отказаться от идеи с букетом! Сегодня многие белорусские мастера и ремесленники предлагают составить букеты из кондитерских изделий ручной работы, например, из зефира или шоколада, а компании, специализирующиеся на сувенирной продукции, готовы составить букет, упаковав его соответствующим образом, фактически из любых сладостей, каких вы пожелаете. Цены на такие букеты, которые ко всему прочему ещё и выглядят весьма впечатляюще, стартуют от 55 рублей .

Примерно в такой же бюджет можно вписаться с более полезным, с точки зрения здоровья, букетом из фруктов, орехов или сухофруктов. Их также многие компании составляют и по индивидуальному запросу. Хотите зелёные яблоки - пожалуйста, хотите ананасы с гранатами - запросто. Любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Вот какие варианты мы нашли на сайте одной из минских компаний.

Отметим, что приложив чуточку усердия, при желании, такие букеты можно составить и самим, вдохновившись предложенными нами примерами работ. Обойдётся это, возможно, даже дешевле готового букета от мастера (конечно, если не брать во внимание затраты на восстановление нервных клеток, погибших в неравном бою с непослушными ленточками, упаковочной бумагой и деревянными шпажками, не желающими держать крепко-накрепко наколотые апельсины и грейпфруты).

А вот популярные уже не первый год букеты “цветов” из мыла ручной работы сегодня можно найти по весьма демократичной цене - от 25 рублей . Более объёмные букеты в больших корзинках обойдутся уже в 60-70 рублей.

Чай? Кофе?

Прекрасным дополнением к одному из “съедобных букетов” может стать подарочный набор чая или кофе. Некоторые компании, специализирующиеся на сувенирной продукции, специально к Дню учителя подготовили праздничные наборы, например, в стильных деревянных упаковках стоимостью от 25 рублей .

Профессиональные “штучки”

Для тех, кто считает, что подарок учителю не должен быть съеден и забыт, а должен нести практическую пользу, мы также подобрали немало вариантов. Например, можно преподнести педагогу полезные мелочи, которые точно пригодятся в его школьных буднях и облегчат учителю жизнь, за что он непременно скажет вам “спасибо”.

Отличным вариантом, например, станут специальные меловые маркеры (их ещё называют “жидким мелом”). Ими удобно писать на школьной доске, как обычными мелками, но при этом они не пачкают руки учителя, а стираются обычной тряпкой. На популярных торговых интернет-площадках можно найти как обычные белые меловые маркеры, так и цветные наборы, и даже флуоресцентные. Цены стартуют от 8 рублей за штуку, а набор из 8 цветов можно купить за 22-25 рублей.

Ещё одним профессиональным приспособлением, без которого невозможно представить себе образ учителя является указка. Когда-то она была исключительно деревянной - длинная палка с заостренным концом, признак надвигающей бури, когда учитель брал её в руки. Теперь всё на тех же интернет-площадках можно найти компактные телескопические указки ярких расцветок (и даже дополнительно - с лазерными лучами) за скромные 12 рублей .

Полезные гаджеты

Другим вариантом полезного подарка может стать один из множества современных гаджетов, которые могут пригодиться учителю как на работе, так и дома.

Например, можно приобрести для него портативный аккумулятор, цены на которые в белорусских магазинах техники стартуют от 20 рублей , или беспроводную зарядку для телефона, которую сегодня можно купить всего за 45 рублей , или выбрать небольшой увлажнитель воздуха, цены на которые сейчас также вполне по карману каждому.

Ещё одним вариантом полезного гаджета, который точно пригодится современному учителю, может стать флеш-накопитель. Например, в одной белорусской мастерской мы нашли такой оригинальный вариант в виде волшебного ключа от (вероятно, той самой, Алисовской) Страны Чудес. Впрочем, цена за такую флешку на 32 Гб немалая - почти 80 рублей.

Учительская канцелярия

Этот вариант из разряда 100%-ного попадания: канцелярия в виде оригинальных ручек, текстовыделителей, карандашей, механических точилок, бумаги для записей, ежедневников и блокнотов учителю всегда будет к месту. Её не бывает много, ведь - хорошо это или плохо - большая часть работы педагога в Беларуси сегодня заключается именно в работе с бумагами, а значит, это именно то, на что учитель регулярно тратится.

Впрочем, и тут можно соригинальничать. Например, подарив блокнот или ежедневник в деревянной обложке. Такие появились в преддверии Дня учителя в популярных интернет-магазинах по вполне демократичной цене - от 28 рублей .

Вечный календарь

Это тоже подарок, который не уходит из трендов уже не один год, поэтому если вы ещё не дарили своему учителю или классному руководителю вечный календарь - самое время. За несколько лет местные умельцы придумали не один дизайн и вариант вечных календарей, в том числе, специально стилизованных для подарка педагогам - вы точно найдёте подходящий именно вашему учителю.

Разбежка в цене на них также существенная, в зависимости от дизайна и стартует от 25 рублей .

Книга с закладкой

Ещё один подарок со смыслом - это книга. Если вы знаете литературные предпочтения своего учителя или его любимого автора, можете порадовать его подарочным изданием, а соригинальничать в подарке на закладках.

Помимо интересных вариантов, которые можно встретить в магазинах (например, недорогие металлические закладки от 8 рублей ), можно “заморочиться” и заказать в салонах печати индивидуальные закладки, например, с фотографией класса. Обойдётся такая печать с качественной ламинацией примерно в 35 рублей , зато точно оставит память о себе надолго.

Подарок с юмором

Учителя, разумеется, должны служить примером для своих учеников. Но этот вовсе не означает, что они всегда должны оставаться предельно собранными и строгими. Чувство юмора - отличное качество, которое любому родителю также хотелось бы привить своему ребёнку. А в праздничный день вполне можно позволить себе немного фривольности даже в стенах учебного заведения, поэтому футболка с забавной надписью для учителя, “который тоже человек”, или кружка, “для слёз учеников” может вполне порадовать учителя с хорошим чувством юмора.

Подарочный сертификат

Да это самый популярный в наше время вариант подарка учителю, скажете вы и будете абсолютно правы. Но мы и не предлагаем вам идти за сертификатом в ближайший сетевой магазин, магазин белья и даже в ювелирный. Сегодня в качестве подарка можно преподнести, например, прогулку верхом на лошади, или мастер-класс по рисованию картины маслом или по игре на ханге, или урок стрельбы из лука или пистолета. На специализированных белорусских сервисах можно найти сотни оригинальных предложений для людей с самыми разными интересами и на самый разный бюджет - от 20 рублей и, как водится, до бесконечности.

Ну, и в заключение отметим, что на самом деле совсем не важно, что вы подарите любимому учителю на его профессиональный праздник. Как бы банально это ни прозвучало, главное - это ваше внимание и искренние позитивные эмоции, с которыми вы свой подарок преподнесёте, будь то дорогостоящая техника или продекламированное вашим волнующимся ребёнком стихотворение, которое вы с ним всю неделю учили.