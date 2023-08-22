Депутат предложил вернуть в белорусские школы пятибалльную систему

Опубликовано: 22.08.2023 09:36 , Обновлено: 22.08.2023

Вернуться к пятибалльной системе оценки знаний в школах предложил председатель Мингорсовета Андрей Бугров на заседании "Депутатского клуба", состоявшегося 21 августа. По его мнению, отказ от десятибалльной шкалы оценки, которой в белорусских школах и вузах пользуются уже более 20 лет, будет логичным шагом после выхода страны из Болонской системы образования.

[info_b]Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве для европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Это не организация, а лишь декларация с рядом принципов, которые объединяют университеты стран-участниц.

Беларусь присоединилась в Болонскому процессу и вступила в Европейское пространство высшего образования в 2015 году, а в 2022 году белорусские вузы исключили из единой европейской программы высшего образования, после чего страна также приостановила двухсторонние соглашения о сотрудничестве в области науки и образования с некоторыми западными странами.[/info_b]

По словам Андрея Бугрова, своё предложение вернуться к “традиционной для постсоветских стран пятибалльной системе оценки знаний” он уже озвучил министру образования Беларуси Андрею Иванцу. Тот, по его словам, идею воспринял скептически, отметив, что белорусские педагоги “воспитаны так, чтобы оценивать по десятибалльной”.

“Так это же как с механики на автомат пересесть”, - парировал на это Бугров, передает агентство Sputnik.

“Закончить всякие вакханалии”

Напомним, среди прочих нововведений, предложенных на заседании “Депутатского клуба” в Минске, прозвучала идея одеть всех белорусских педагогов в одинаковую форму.

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Между тем, образование в Беларуси остаётся постоянной темой для критики со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко. Так, на совещании 18 августа он раскритиковал подготовку системы образования к новому учебному году и отозвал из отпуска премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

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На совещании Лукашенко, в частности, заявил, что в Беларуси необходимо закончить “всякие вакханалии по поводу организации вступительной кампании”, а в мае после разгоревшегося скандала с подсчетом баллов на централизованном экзамене (ЦЭ) он раскритиковал Минобразования за “катавасию”, которую устроили с ЦЭ.

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