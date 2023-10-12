В Минобразования озвучили «оптимальный срок» отработки по распределению для белорусских выпускников

Опубликовано: 12.10.2023 13:20 , Обновлено: 12.10.2023

В Министерстве образования 12 октября озвучили «оптимальный срок» для отработки по распределению выпускников белорусских высших и средне-специальных учебных заведений, который "обеспечивает необходимый баланс интересов общества, государства и молодых специалистов".

По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, именно таким - оптимальным и сбалансированным - является механизм распределения выпускников, действующий в Беларуси сейчас.

“Считаем, что оптимальным сроком является два года”, – процитировало Пищова агентство Sputnik.

[info_b]Отметим, что по действующим сейчас правилам отработать два года по распределению обязаны выпускники, проходившее обучение в вузе или ссузе за счёт средств госбюджета. Те, кто поступил в вуз по целевому направлению, обязан отработать после получения диплома пять лет.[/info_b]

При этом Пищов рассказал, что в настоящее время Минобразование прорабатывает предложение об увеличении этих сроков, озвученное в сентябре президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам Пищова, ведомство “ведёт работу со всеми заинтересованными сторонами”, в том числе, и по введению обязательного распределения для студентов платных отделений.

Он констатировал “возрастающий интерес” у таких выпускников к направлению на первое место работы по распределению и высказал мнение о том, что “равные возможности должны быть у всех выпускников – как бюджетников, так и платников”.

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“С учетом значимости подготовки высококвалифицированных специалистов для нашей экономики, а также с целью обеспечения гарантированного первого рабочего места в настоящее время Министерство образования прорабатывает нормативное закрепление подходов по направлению на первое место работы выпускников платной формы обучения”, – пояснил Пищов.

В то же время представитель Минобразования заверил, что в любом случае предлагаемые нововведения, касающиеся распределения выпускников, не будут распространяться на тех, кто поступил в вуз ранее, по действующему законодательству.

Напомним, 21 сентября, во время совещания у Александра Лукашенко, был поднят вопрос о молодых специалистах. Андрей Иванец, министр образования Беларуси, сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения. По его мнению, отрабатывать должны не только бюджетники, но и платники.

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Уже 5 октября Иванец отчитался о том, что его ведомстве уже приступили к разработке новых правил обязательной отработки по распределению. Он подчеркнул, что изменения в законодательстве коснутся только тех, кто будет поступать в университеты или колледжи Беларуси уже после вступления в силу новых норм.

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