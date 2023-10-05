Кого из белорусских "платников" отправят на отработку по обязательному распределению? Иванец рассказал когда

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Опубликовано: 05.10.2023 16:50 , Обновлено: 05.10.2023

Министр образования Беларуси 5 октября объяснил, когда "платников" из университетов и колледжей будут отправлять на обязательную отработку по распределению.

Андрей Иванец рассказал, что в его ведомстве уже приступили к разработке новых правил. Он подчеркнул, что изменения в законодательную базу коснутся только тех, кто будет поступать в университеты или колледжи Беларуси уже после вступления в силу новых норм.

То есть нововведения не затронут тех, кто сейчас учится на платном. Можно сделать вывод исходя из слов чиновника, что первые “платники” попадут под распределение не раньше, чем через 4-5 лет.

Но, как отметил Андрей Иванец, воспользоваться правом на получение первого рабочего места “платники” могут и сейчас, если такое желание у них будет.

По его словам, в соответствии с новой редакцией Кодекса об образовании в этом году более 2 тыс. выпускников-платников воспользовались возможностью получения направления на первое рабочее место.

“Фактически направление на первое рабочее место мы рассматриваем как продолжение обучения только практикоориентированное, когда через наставничество, через вхождение в профессию молодой человек получает новые профессиональные навыки и компетенции. И для того, чтобы молодой специалист состоялся, необходимо не менее двух лет”, – заявил Андрей Иванец.

Министр образования также дополнил, что статус молодого специалиста в нашей стране дает ряд дополнительных возможностей и преференций.

[info_b]Среди них запрет необоснованного отказа в заключении трудового договора, установление надбавки к заработной плате. Также при приеме на работу не назначается испытательный срок, перед устройством на работу молодому специалисту предоставляется отдых, молодым специалистам выплачивается денежная помощь в размере стипендии, предусмотрены различные компенсации, существует возможность улучшения жилищных условий.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что Андрей Иванец сообщил об планируемых изменениях в Кодексе об образовании. По его мнению, отрабатывать должны не только бюджетники, но и платники.

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Кроме того, глава Администрации президента Игорь Сергеенко заявил, что платники в нашей стране возмещают примерно 40% средств, которые затрачены на их подготовку. Поэтому, по его мнению, государство вправе требовать соответствующей отработки. Особенно у тех, кто учился за счет бюджетных средст. При этом он заявил, что «возможно, отработка будет не два года, а больше».

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