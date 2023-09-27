«Поднялся шум» - В АП объяснили, почему хотят продлить срок отработки белорусских выпускников. Что будет с платниками?

Опубликовано: 27.09.2023 17:35 , Обновлено: 27.09.2023

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента, прокомментировал возможные корректировки в распределение выпускников, получивших платное образование.

“В интернете поднялся шум о возможной отработке для платников”, - процитировалаБелТА Сергеенко. “А платники у нас возмещают примерно 40% средств, которые затрачены на их подготовку”. По его мнению, “если бы они оплачивали полную стоимость, это было бы неподъемно”. Глава Администрации президента считает, что высшее образование у нас “становится чуть ли не всеобщим”. “И государство вправе требовать соответствующей отработки. Особенно у тех, кто учился за счет бюджетных средств”, — считает он.

При этом заявил, что «возможно, отработка будет не два года, а больше», однако не уточнил — речь о сроках распределения для бюджетников, или тех, кто получил платное образование.

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Игорь Сергеенко не уточнил, будут ли распределять так же и выпускников частных вузов и ссузов, где государство не участвует в обучении.

Напомним, ранее Телеграф писал, что 21 сентября, во время совещания у Александра Лукашенко, был поднят вопрос о молодых специалистах. Андрей Иванец, министр образования Беларуси, сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения. По его мнению, отрабатывать должны не только бюджетники, но и платники.

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