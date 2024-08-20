В Минобразования ответили, закроют ли оставшиеся частные вузы в Беларуси

Опубликовано: 20.08.2024 16:32 , Обновлено: 20.08.2024

В Министерстве образования Беларуси рассказали, сколько частных вузов осталось в стране и планируют ли их закрыть. По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Пищова, их дальнейшая деятельность зависит от учредителей и руководителей заведений.

Как сообщил Пищов, в Беларуси остается работать пять частных вузов:

Международный университет «МИТСО» (Минск, а также филиалы в Гомеле и Витебске),

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Гомель),

Институт современных знаний имени А.М. Широкова (Минск),

Институт парламентаризма и предпринимательства (Минск),

Международный институт управления и предпринимательства (Минск).

“Будут ли они утверждать прием на следующий год? Всецело это зависит от учредителей и от руководства данных учреждений образования”, - сказал представитель Минобразования, передало агентство Sputnik.

Он напомнил, что в июне в Беларуси закрылись два частных вуза - Университет права и социально-информационных технологий (БИП) и Институт предпринимательской деятельности (ИПД). По словам Пищова, сейчас завершается перевод студентов этих вузов в другие (как столичные, так и региональные).

Напомним, о закрытии БИП стало известно 17 июня 2024 года. В вузе сообщили, что с 30 августа перестанут работать в том числе его филиалы в Гродно и Могилеве. Причину закрытия в БИП не назвали.

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ИПД о своем закрытии сообщил 24 июня, причину также не назвали. Причем студенты не знали о планах закрыть вуз. «Студенты в шоке и очень расстроены», — рассказала одна обучающаяся.

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Также Telegraf.news писал, что 25 июня ректор Института парламентаризма и предпринимательства (ИПП) Александр Горелик сообщил, что в новом учебном году вуз не будет набирать студентов-первокурсников. “Министерство образования его не согласовало”, — сказал Горелик.

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