"Студенты в шоке" - Еще один вуз в Минске объявил о своем закрытии. Что будет с обучающимися?

Опубликовано: 24.06.2024 16:27 , Обновлено: 24.06.2024

Институт предпринимательской деятельности (ИПД), расположенный в Минске, сообщил на своем сайте, что с 1 сентября 2024 года прекращает образовательную деятельность. Соответственно, этим летом вуз не примет абитуриентов.

Всех обучающихся пообещали перевести с их согласия или согласия законных представителей в другие учреждения образования страны, где есть подготовка по выбранным студентами ИПД специальностям.

В вузе сообщили, что его руководство и учредители работают над “планом мероприятий” по переводу обучающихся. А информацию о конкретных учреждениях образования, куда собираются переводить, пообещали “заблаговременно” передать каждому студенту через старост учебных групп и другими способами.

Также оставили телефоны для справок:

+375 17 298 38 10 — отдел кадров,

+375 17 298 24 22 — бухгалтерия,

+375 17 298 24 66 — деканат (дневная форма),

+375 17 385 96 54 — деканат (заочная форма),

+375 17 360 55 44 — декан.

Причины закрытия ИПД неизвестны. Что будет с сотрудниками вуза, пока тоже непонятно.

В комментарии порталу Onliner студентка заочного отделения ИПД рассказала, что приказ Министерства образования прислали еще на прошлой неделе. “Хотя он [вуз] недавно прошел аккредитацию. Студенты в шоке и очень расстроены”, - поделилась она.

[info_b]ИПД появился в 1992 году, тогда это был Коммерческий институт предпринимательской деятельности. В последние годы вуз предлагал обучиться по специальностям “бизнес-администрирование”, “маркетинг”, “экономика и управление”, “коммерция”, “переводческое дело”. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о закрытии другого частного вуза - Университета права и социально-информационных технологий (БИП). Так, с 30 августа перестанут работать в том числе его филиалы в Гродно и Могилеве. В БИП также не указали причины закрытия заведения.

Белорусский вуз сообщил о своем закрытии. Что будет со студентами?