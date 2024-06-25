В Минобразования запретили набирать первокурсников в один минский вуз. Его тоже закроют?

Опубликовано: 25.06.2024 15:17 , Обновлено: 25.06.2024

Ректор Института парламентаризма и предпринимательства Александр Горелик сообщил, что в этом году вуз не будет набирать студентов-первокурсников - не разрешили в Министерстве образования.

“Мы функционируем. Единственное, в этом году не будет набора первокурсников. Министерство образования его не согласовало”, - рассказал ректор.

Он заверил, что институт работает, а с 1-го сентября начнет новый учебный год. О “возможных проблемах” в этом минском вузе сообщили читатели портала Onliner, но информация о закрытии не подтвердилась.

Почему в Минобразования запретили набирать первокурсников в Институт парламентаризма и предпринимательства, неизвестно. К слову, в феврале 2021 года он прошел государственную аккредитацию, которая действительна до марта 2026 года.

За последние восемь дней о своем закрытии сообщили два частных белорусских вуза - Университет права и социально-информационных технологий (БИП) и Институт предпринимательской деятельности (ИПД). БИП с 30 августа 2024 года закрывает также свои филиалы в Гродно и Могилеве.

Белорусский вуз сообщил о своем закрытии. Что будет со студентами?

Причины закрытия как БИП, так и ИПД неизвестны. Интересно, что в последнем студенты не знали о планах закрытия вуза. “Студенты в шоке и очень расстроены», — рассказала одна обучающаяся.

«Студенты в шоке» — Еще один вуз в Минске объявил о своем закрытии. Что будет с обучающимися?