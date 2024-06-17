Белорусский вуз сообщил о своем закрытии. Что будет со студентами?

Опубликовано: 17.06.2024 17:57 , Обновлено: 17.06.2024

Университет права и социально-информационных технологий (БИП) сообщил на своем сайте о закрытии вуза в Минске, а также филиалов в Гродно и Могилеве.

“Учредителем и руководством университета принято решение о прекращении образовательной деятельности с 30 августа 2024 года”, - сказано в новости на сайте БИП.

Всех обучающихся пообещали перевести “с их согласия” в другие белорусские вузы. Сейчас руководство вуза “разрабатывает комплекс мероприятий” по переводу.

В БИП заверили, что “заблаговременно” сообщат “каждому студенту, магистранту, слушателю” о конкретных учреждениях, куда запланировали переводить. Также частный вуз запустил горячую линию для вопросов, она будет работать с 18 июня по 2 июля по будням с 9:00 до 13:00. Вот номера телефонов:

+375 (29) 185 20 31 (Минск),

+375 (29) 185 19 76 (филиал в Гродно),

+375 (25) 948 69 03 (филиал в Могилеве).

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Как сообщили порталу Onliner в БИП, официальный приказ о закрытии вуза уже есть. Пока неизвестно, что будет с преподавателями и другими сотрудниками, “некоторые уже начали искать работу сами”. Однако, как рассказали в БИП, в приказе сказано, что сотрудникам помогут найти новую работу.

Причины закрытия БИП неизвестны.

[info_b]Вуз основали в 1990 году. Первоначально это была Минская высшая юридическая школа при Союзе юристов БССР. За годы своей деятельности БИП выпустил около 30 тыс. специалистов: экономистов, юристов, бухгалтеров и не только.[/info_b]

В Беларуси же скоро начнется вступительная кампания в вузы. Ранее Telegraf.news рассказывал, когда нести документы, а когда пройдут внутренние экзамены и зачисление.

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