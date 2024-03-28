Иванец рассказал, сократится ли число бюджетных мест в вузах Беларуси из-за зачисления российских абитуриентов

Опубликовано: 28.03.2024 18:10 , Обновлено: 28.03.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец на пресс-конференции рассказал, повлияет ли на количество бесплатных мест в белорусских вузах введенная возможность для абитуриентов из России поступать к нам на бюджет.

Иванец напомнил, что российские абитуриенты с этого года могут поступать на бюджетную форму обучения в вузы Беларуси по результатам ЕГЭ, раньше - только на платную. “В прошлом году ребята из РФ могли поступать по результатам ЕГЭ на платную форму, на условиях, равных с гражданами Республики Беларусь, в этом году мы предусматриваем порядка тысячи мест для ребят из РФ”, - сообщил министр образования.

Он разъяснил, скажется ли эта квота для российских абитуриентов на число бюджетных мест для белорусов.

“Давайте сразу разграничим, чтобы не было каких-то домыслов: места бюджетные для поступления ребят из Российской Федерации не входят в квоту бюджетных мест для граждан Беларуси. Это отдельные места”, - подчеркнул Иванец.

И добавил, что в случае незаполнения выделенных мест гражданами России они переходят на общий конкурс для белорусов. Глава Минобразования заверил, что бюджетные места для белорусских абитуриентов и россиян - это “два параллельных потока”, не связанных между собой.

Кстати, выпускники-бюджетники из России, как и белорусские, должны будут отработать два года по распределению.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ситуации с обязательным распределением студентов-платников белорусских вузов. По словам Иванца, «никаких изменений в эту вступительную кампанию быть не может и не будет».

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