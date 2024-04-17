Минобразования Беларуси определило, за что школьники и студенты смогут получить денежную премию

Опубликовано: 17.04.2024 09:56 , Обновлено: 17.04.2024

Министерство образования Беларуси определило, за победу в каких республиканских и международных турнирах, олимпиадах, конференциях школьники и студенты смогут получить денежную премию. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о поощрении из специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Ежегодно Минобразования уточняет перечень конкурсов, олимпиад, конференций и прочего. В этом году в список попали 46 мероприятий.

Победителями на олимпиадах, как правило, являются обладатели дипломов первой, второй, третьей степени или золотой, серебряной, бронзовой медалей. Так, в список мероприятий этого года, победители которых получат денежные премии, попали, конечно, заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам и международные олимпиады (химическая, физическая, биологическая, географическая и другие).

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Также на поощрение могут рассчитывать победители республиканского и международного турнира юных физиков и турнира юных математиков . Кроме этого, в перечень попали:

республиканские конкурсы работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам,

Международная конференция юных ученых,

Европейская математическая олимпиада для девушек,

Международная олимпиада по наукам о Земле,

Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»,

Республиканский конкурс «Студент года» в 2024 году,

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»,

Республиканский конкурс технического творчества и робототехники учащейся молодежи TechSkills,

Международная олимпиада научных проектов International science project Olympiad INSPO 2024 (Турция),

и не только.

[info_b]С полным списком можно ознакомиться в постановлении Министерства образования на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

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