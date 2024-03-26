"Почти на все специальности" - В Минобразования Беларуси рассказали, в какие вузы медалисты могут поступить без экзаменов

Опубликовано: 26.03.2024 19:15 , Обновлено: 26.03.2024

В Беларуси увеличили количество специальностей в региональных вузах, на которые абитуриенты с золотой медалью или дипломом с отличием колледжа могут поступать без вступительных испытаний. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

По его словам, в этому году медалисты и обладатели диплома с отличием могут поступить без экзаменов “практически на все специальности в региональные вузы за исключением определенного перечня, в который входят медицинские специальности, правоведение, международные отношения и некоторые другие”.

Подробный перечень разместили на сайтах учреждений образования.

В минские вузы без вступительных испытаний абитуриенты с золотой или серебряной медалью или дипломом с отличием колледжа смогут поступить, как и в прошлом году, на наиболее востребованные специальности. Это в основном педагогические направления: дошкольное, начальное образование, историческое, филологическое, физико-математическое, технологическое, психологическое и другие.

Сергей Пищов также напомнил про изменение в поступлении абитуриентов на заочную форму получения образования.

“С этого года при поступлении на заочную полную форму получения образования как за счет средств бюджета, так и на платной основе выпускники школ должны будут иметь стаж трудовой деятельности по избранному профилю. Выпускники колледжей помимо профильного образования должны быть трудоустроены по соответствующему профилю, здесь требований относительно стажа на определенном месте работы нет”, - рассказал он.

Прием абитуриентов в вузы в этом году традиционно начнется в июле и завершится в августе.

Ранее Telegraf.news сообщал, что еще два белорусских вуза смогут принимать выпускников-отличников своих лицеев без экзаменов. Один из них - Белорусский национальный технический университет.

Минобразования Беларуси разрешило поступать в вузы без экзаменов выпускникам ещё двух лицеев. Каких?