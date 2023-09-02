Согласие родителей не нужно? В НЦПД объяснили, когда белорусские школы могут размещать фото учеников в соцсетях

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.09.2023 10:28 , Обновлено: 02.09.2023

Имеет ли право администрация школы или другого учебного заведения размещать фотографии, а также видео учащихся без предварительного письменного согласия их родителей на обработку персональных данных? В Национальном центре защиты персональных данных (НЦПД) Беларуси разъяснили, когда это не будет считаться нарушением закона, а когда без этого не обойтись.

Как пояснили в НЦПД, без согласия родителей запрещено публиковать в социальных сетях или на официальном сайте учебного заведения фотографии или видеозаписи с учеником, если он является основным объектом съемки. Например, опубликовать портретное фото школьника, победившего в каком-то конкурсе или олимпиаде, могут только с согласия его родителей.

Тем не менее, есть случаи, когда такое согласие не требуется . Если речь идёт об общих фото класса или групповых снимках с общешкольных мероприятий. Их администрация учебного заведения абсолютно правомерно может выложить в свободном доступе как на своём сайте, так и на страничках в соцсетях.

Напомним, в Беларуси вопросы предоставления учреждениями образования сведений об учащихся, а также обработки персональных данных при организации пропускного режима и видеонаблюдения в учреждениях образования регулируются Законом “О защите персональных данных” в сфере образования.