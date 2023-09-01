Минобразования озвучило, какие экзамены белорусские выпускники будут сдавать в конце 2023/2024 учебного года

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Опубликовано: 01.09.2023 07:44 , Обновлено: 01.09.2023

Министерство образования Беларуси определилось, какие именно экзамены и в какие сроки будут сдавать ученики 9-х и 11-х классов по итогу 2023/2024 учебного года. Соответствующее постановление 1 сентября было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из текста постановления, экзамены старшеклассники будут сдавать с 3 по 10 июня 2024 года. Резервные дни для сдачи итоговых испытаний будут определены в промежутке с 19 по 26 августа 2024 года.

Выпускникам 9-х классов предстоит сдать следующие экзамены:

по белорусскому языку - изложение в письменной форме;

по русскому языку - изложение в письменной форме;

по математике - контрольная работа в письменной форме;

по истории Беларуси - устный экзамен по билетам.

Для выпускников 11-х классов , как и в прошлом учебном году, итоговые испытания решили проводить в форме письменного централизованного экзамена (ЦЭ): один - по русскому или белорусскому языку, второй - по профильному предмету на выбор.

ЦЭ по профильному предмету (физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, обществоведению), который имеет право выбрать сам ученик, будут проводиться в следующие сроки:

основной день сдачи экзамена – 27 мая 2024 года;

резервный день – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 19 августа 2024 года.

Сдавать ЦЭ по белорусскому или русскому языкам (также по выбору ученика) одиннадцатиклассникам придётся в следующие сроки:

основной день – 30 мая 2024 года;

резервный день – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 21 августа 2024 года.

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Напомним, что вопрос об отмене централизованных экзаменов, введенных всего два года назад, в очередной раз в июне поднял президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил недовольство по поводу того, что в результате перехода на ЦЭ “убрали самый главный итог работы в школах, венец убрали из школ”.

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Чуть ранее в мае, после разгоревшегося скандала с подсчетом баллов на централизованном экзамене, он раскритиковал Минобразования за “катавасию”, которую устроили с ЦЭ, а в ходе совещания 18 августа он раскритиковал подготовку системы образования к новому учебному году призвал профильное ведомство “закончить всякие вакханалии” по поводу организации вступительной кампании.

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