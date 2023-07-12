До 1392 рублей? Чиновники подсчитали, во сколько белорусам обойдётся подготовка детей к школе в 2023 году

Опубликовано: 12.07.2023 09:59 , Обновлено: 12.07.2023

На сборы школьников к 1 сентября в этом году родителям придётся потратить от 379 до 1392 рублей. Такую "ориентировочную стоимость оптимальной экипировки школьников" озвучила начальник отдела развития торговли и услуг гособъединения «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская.

По словам Макарской, тем родителям, чьи дети ходят в начальную школу, сборы к новому учебному году обойдутся в ориентировочную сумму в 370 - 1122 рублей, родителям старшеклассников сборы обойдутся чуть дороже – от 462 до 1 392 рублей.

Если сравнить с суммами, которые озвучивали специалисты гособъединения “Столичная торговля и услуги” в прошлом году, то минимальная сумма, которую родителям придётся выложить за подготовку школьника к 1 сентября, выросла на 12%, а максимальная - на 7%.

В эту сумму чиновники включают цены на товары из перечня, рекомендуемого Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В него входят не только школьная форма, но и обувь, школьный рюкзак, канцелярские и прочие школьные принадлежности для учеников.

Макарская особо подчеркнула, что данная сумма указана без учета скидок, которые сегодня в большом количестве предоставляют объекты торговли, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Она также сообщила о том, что с середины июля в крупнейших универмагах Минска стартует расширенная продажа товаров к новому учебному году, начнут работать “школьные базары”, где можно будет приобрести, в числе прочего, и второй единый элемент школьной одежды, введенный в нового учебного года для всех белорусских учеников.

Белорусских школьников обяжут в 2023 году носить еще один элемент формы

Напомним, весной в концерне «Беллегпром» сообщили о повышении цен на школьную форму к новому учебному году 2023/2024. Там пообещали поднять цены примерно на 7% из-за повышения стоимости сырья, материалов и логистики.

В «Беллегпроме» пообещали рост цен на школьную форму. На сколько?