В Беларуси в учебники истории внесли новый раздел "с учётом расследования Генпрокуратуры". О чем?

Опубликовано: 08.07.2023 16:54 , Обновлено: 08.07.2023

В белорусских учебниках по истории для 9-11-х классов в скором времени появится новый раздел о геноциде белорусского народа. Его решили добавить в учебники по результатам расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Беларуси, сообщил 7 июля заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, откорректировать учебные программы по истории в Беларуси решили для того, чтобы старшеклассники “видели исторические факты”, касающиеся геноцида белорусского народа и Великой Отечественной войны в целом.

“Этой теме мы уделяем пристальное внимание”, - заявил он на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.

“Все те подвиги, на которых мы воспитываем детей, играют важную воспитательную роль, создают фундамент готовности служить Родине, защищать ее в трудную минуту”, - цитирует Петришенко агентство БелТА.

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Напомним, в начале 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января подписал Закон “О геноциде белорусского народа”. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело “по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период”.

В начале 2023 года генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, заявил, что к концу года планирует начать судебные процессы над умершими немецкими оккупантами и их пособниками.

Генпрокурор пообещал белорусам начать в 2023 году суды над умершими фашистами

Подготавливая законодательную базу для таких судебных разбирательств, Совет министров Беларуси предложил изменить Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы суды могли проводить разбирательство в отношении мертвых обвиняемых и даже предоставлять им адвокатов. Соответствующий проект закона уже принят Палатой представителей и ждёт подписи президента.

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