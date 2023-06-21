Как белорусским абитуриентам подать документы сразу на несколько специальностей? В Минобразования рассказали о «нюансах»

Опубликовано: 21.06.2023 12:48 , Обновлено: 21.06.2023

В Министерстве образования Беларуси объяснили, как быть тем абитуриентам, которые хотят подать документы одновременно на несколько специальностей?

В некоторых университетах у абитуриентов есть возможность подать документы сразу на несколько специальностей, напомнила”СБ Беларусь Сегодня”.

В заявлении, при поступлении в такие вузы, “нужно указать приоритетную специальность, а потом по убыванию дополнительные”, пояснил принцип Сергей Пищов, представитель Минобразования.

И в случае, если абитуриент не прошел на одну специальность, то он будет претендовать на следующую по приоритету. Так, шансы поступить увеличиваются.

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Пищов напомнил, что нельзя подать документы сразу в несколько учебных заведений. Правда допустил, что со временем, возможно, появятся общие конкурсы среди университетов одной направленности.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Совмине объявили о начале мониторинга «всей системы образования»:

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