Как белорусским абитуриентам подать документы сразу на несколько специальностей? В Минобразования рассказали о «нюансах»
В Министерстве образования Беларуси объяснили, как быть тем абитуриентам, которые хотят подать документы одновременно на несколько специальностей?
В некоторых университетах у абитуриентов есть возможность подать документы сразу на несколько специальностей, напомнила”СБ Беларусь Сегодня”.
В заявлении, при поступлении в такие вузы, “нужно указать приоритетную специальность, а потом по убыванию дополнительные”, пояснил принцип Сергей Пищов, представитель Минобразования.
И в случае, если абитуриент не прошел на одну специальность, то он будет претендовать на следующую по приоритету. Так, шансы поступить увеличиваются.
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Пищов напомнил, что нельзя подать документы сразу в несколько учебных заведений. Правда допустил, что со временем, возможно, появятся общие конкурсы среди университетов одной направленности.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Совмине объявили о начале мониторинга «всей системы образования»:
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