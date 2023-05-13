В Минобороны Польши заявили, что воздушный объект из Беларуси пролетел полстраны

Опубликовано: 13.05.2023 11:48 , Обновлено: 13.05.2023

Министерство обороны Польши 13 мая заявило о появлении в воздушном пространстве страны объекта, который прилетел со стороны Беларуси. Радиолокационный контакт с объектом потеряли под городом Рыпин, то есть он фактически пролетел полстраны. Ни в Госпогранкомитете, ни в Министерстве обороны Беларуси эту информацию пока никак не комментировали.

Между тем, в польском Центре воздушных операций считают, что замеченный объект, вероятнее всего, был аэростатом для наблюдений.

На официальной страничке Минобороны Польши в Twitter сообщили, что командующий оперативным штабом направил дежурные силы территориальной обороны на поиски объекта.

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Напомним, в конце апреля в нескольких километрах от польского города Быдгощ обнаружили «остатки авиадесантного военного объекта». Впоследствии было установлено, что это была российская крылатая ракета Х-55. Согласно выводам Технологического института ВВС Польши, ракета попала в Польшу, вероятнее всего, через восточную границу (Польша на востоке граничит с Украиной и Беларусью).

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Между тем, на днях стало известно о том, что Польша в ближайшее вермя получит от США ударные вертолеты Apache и современные танки Abrams - для усиления группировки напротив “Брестских ворот”. Так в Польше называют участок границы с Беларусью протяженностью около 180 км.

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