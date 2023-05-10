В Польше упала российская ракета Х-55 - Польские СМИ

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Опубликовано: 10.05.2023 15:29 , Обновлено: 10.05.2023

Польская радиостанция RMF FM в среду, 10 мая утром, со ссылкой на выводы Технологического института ВВС Польши сообщила, что ранее обнаруженная под городом Быдгощ ракета - была выпущена россиянами.

Позднее эту информацию опубликовали другие польские СМИ. “Должна со всей ответственностью сказать, что за кулисами я узнал, что это была российская крылатая ракета Х-55 , которая упала на польскую территорию в Замосце под Быдгощем”, - сказала корреспондент Polsat News Адамина Сайковска.

Однако заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич не пожелал подтвердить эту информацию. «Я не могу комментировать этот вопрос, так как следствие ведет прокуратура», — сказал он журналистам в среду, 10 мая.

Выводы Технологического института ВВС Польши, которые цитируют плоские СМИ, показывают, что крылатая ракета Х-55, скорее всего, попала в Польшу через восточную границу (Польша на востоке граничит с Украиной и Беларусью), поскольку польская армия не имеет такого боеприпаса ни на оснащении, ни на складах.

Такой вывод польских экспертов исключил бы появившуюся сразу после обнаружения останков версию о том, что под Быдгощем была обнаружена ракета, которая была запущена с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО. У нас нет ни таких ракет, ни систем, которые могли бы их запускать.

Ранее в Минобороны Польши сообщали, что ракета могла упасть в середине декабря прошлого года, когда россияне нанесли массированный ракетный удар по украинским городам.

Тогда, в связи с появлением вблизи воздушного пространства НАТО многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. В ходе этих мероприятий на радарах польских служб появился объект, прилетевший в Польшу из Беларуси, утверждает польское радио RMF FM.

Польские службы тогда отследили объект, но потеряли его из виду недалеко от Быдгоща. Произошло это примерно в двух километрах от того места, где в конце апреля случайным прохожий обнаружил остатки ракеты.

Источники, опрошенные корреспондентами RMF FM, утверждают, что поиски проводились сразу после декабрьского инцидента, но после неудач были прекращены, в том числе из-за сложных погодных условий . Через Польшу в это время проходил фронт с сильными метелями.

[info_b]В Беларуси пока не комментировали заявления в польских СМИ. Польские власти также не выступали с обвинениями в адрес Беларуси или России.[/info_b]

Ракета, кстати, не взорвалась на территории Польши. И возможно, была “обманкой”, которые российские войска стали использовать для введения в заблуждение украинских ПВО как раз где-то зимой 2022 года. «Следов взрывов или взрывчатых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Изучаются различные гипотезы относительно изъятых улик», — цитирует PAP пресс-секретаря прокуратуры Гражину Вавринюк

Польское издание утверждает, что польская армия проигнорировала инцидент или хотела его скрыть. Уже одно подозрение в нарушении воздушного пространства Польши должно повлечь за собой уведомление правоохранительных органов. Прокуратура же должна была выяснить обстоятельства незаконного пересечения границы.

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Напомним, что в Польше в нескольких километрах от города Быдгощ обнаружили «остатки авиадесантного военного объекта». Об этом сообщил министр юстиции Збигнев Зебро 27 апреля в Twitter. А польские СМИ узнали подробности.

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