В Польше нашли ракету без боеголовки — «Есть надписи на русском»

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Опубликовано: 27.04.2023 10:35 , Обновлено: 27.04.2023

В Польше в нескольких километрах от города Быдгощ обнаружили «остатки авиадесантного военного объекта». Об этом сообщил министр юстиции Збигнев Зебро 27 апреля в Twitter. А польские СМИ узнали подробности.

Место происшествия находится в 160 км к югу от Гданьска, рядом с населенным пунктом Замосць. Официальной информации пока немного.

А вот по данным издания RMF FM, найденный объект — ракета класса “воздух-земля”. Ее обнаружили еще 25 апреля, причем, без боеголовки (которую продолжают искать). Когда именно упала ракета, точно неизвестно.

«Сначала подумали, что это дрон. Позже выяснилось, что это могли быть остатки авиационной ракеты. Есть надписи на русском языке», — утверждают журналисты.

Обновлено Позже в RMF FM опубликовали новые подробности. Там сообщили, что, по их неофициальной информации, найденный объект — «обломки после испытаний систем обороны, которые Польша закупает для своей армии». В издании полагают, что выстрел был сделан «во время учений». При этом до конца неясно, что именно упало: «противоракета, или объект, который должен был стать целью».

По неофициальным данным, объект «имеет длину даже несколько метров и воткнут в землю».

Прокуратура Гданьска возбудила уголовное дело. Больше подробностей пока нет.