В Минобороны Беларуси начали «прием мобилизационных ресурсов». Где и когда?

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Опубликовано: 16.08.2023 14:27 , Обновлено: 16.08.2023

В среду, 16 августа, Министерство обороны Беларуси сообщило о проверке боевой готовности и «приеме мобилизационных ресурсов».

В военном ведомстве сообщили, что в соответствии с распоряжением заместителя министра обороны по вооружению, с 14 августа в стране проводится проверка боевой готовности одного из подразделений 288-й базы.

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В Минобороны отметили, что основная цель проверки “определение способности подразделения осуществить доукомплектование личным составом, вооружением, военной и специальной техникой и выполнить задачи по предназначению”. В настоящее время осуществляется прием мобилизационных ресурсов.

В скором времени подразделения должны отправиться в район, где будут проведены “мероприятия боевого слаживания”. Завершится проверка комплексным тактико-специальным занятием.

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