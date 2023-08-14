Лукашенко уволил замкомандующего Генштаба Беларуси, отвечавшего за мобилизацию. Почему?

Опубликовано: 14.08.2023 20:28 , Обновлено: 14.08.2023

14 августа пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что генерал-майор Владислав Будик был уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

В сообщении говорится, что генерала отправили в отставку из-за возраста и оставили ему право носить военную форму и знаки различия.

Кого назначил на вакантную должность главного по мобилизации в Беларуси, в пресс-службе Александра Лукашенко не уточнили.

Напомним, что 17 июля были одобрены положения о народном ополчении. Пресс-служба президента Беларуси сообщила о том, что Александр Лукашенко подписал соответствующий закон.

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Ранее Телеграф сообщил, что вечером 28 марта стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об увольнении заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Сергей Симоненко, который являлся начальником вооружения Вооруженных Сил Беларуси.

Лукашенко уволил замминистра обороны