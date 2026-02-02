В Минэнерго попросили белорусов «отнестись с пониманием» к похолоданию в домах

Опубликовано: 02.02.2026 08:53 , Обновлено: 02.02.2026

Заместитель министра энергетики Сергей Адаменко попросил белорусов «отнестись с пониманием» к похолоданию в квартирах. Представитель профильного ведомства пояснил, что энергетики решили в сильные морозы не топить так сильно, как раньше, но всё равно пообещал белорусам "комфортные условия".

Как пояснил Адаменко, выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, энергетики хоть и ориентируются на температуре окружающей среды, с приходом сильных морозов решили резко не увеличивать подачу тепла, а выдерживать плавные графики. По словам представителя Минэнерго, это необходимо для того, чтобы не было резких перепадов давления и температуры в системе, что может повредить теплотехническому и теплопередающему оборудованию.

Понизить привычные температурные графики, по словам Адаменко, решили ещё и из-за недавнего замечания главы государства. Александр Лукашенко, напомним, после недавней масштабной аварии на теплотрассе в Минске потребовал “не перебарщивать” с отоплением во избежание повторения подобных инцидентов.

По словам Адаменко, это замечание энергетики учли и запланировали снижение температурного графика. “Чтобы не было большой нагрузки на оборудование и мы могли при этом обеспечить социальные условия проживания людей”, - пояснил замминистра.

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“Температура в сильные морозы в помещениях и в квартирах у граждан будет несколько снижена относительно того, что мы ранее практиковали. Но это все равно будут комфортные условия, и граждане должны относиться к этому с пониманием”, - пообещал он выдерживать установленный законодательством социальный стандарт в +18°C .

По мнению Адаменко, белорусы не привыкли таким суровым для наших краев морозам, а вот к теплу в 22-25°C - очень даже. “Но это большие нагрузки на оборудование”, - заявил замминистра.

Чтобы это “несбалансированную нагрузку” нивелировать, по его словам, энергетики “вынуждены отстраивать режимы”, чтобы сохранить оборудование.

Напомним, белорусы на фоне аномальных морозов поставили рекорд по энергопотреблению. В пятницу, 23 января, Министерство энергетики заявило об установлении нового абсолютного исторического рекорда для белорусской энергосистемы.

Белорусы в аномальные морозы поставили рекорд по энергопотреблению