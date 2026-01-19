Минэнерго ограничило в Беларуси режим отопления по поручению Лукашенко

Опубликовано: 19.01.2026 19:08 , Обновлено: 19.01.2026

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз заявил, что восстановление поврежденной в результате аварии тепломагистрали завершено и в дома Минска пошла теплая вода. Также чиновник сообщил, что по поручению президента Беларуси ведомство ввело ограничение режимов работы систем теплоснабжения в стране в периоды сильных заморозков.

В сообщении Минэнерго (Министерства энергетики) говорится, что это было сделано, “чтобы обеспечить их запас прочности и не допускать подобных ситуаций в будущем”.

Напомним, что Александр Лукашенко днём заявил, что следит за ситуацией в Минске и дал указание “не перебарщивать” с отоплением.

“Говорят, где-то там, под Минском, что-то под утро утечку стало давать. Теплотрасса – повысили давление… Как обычно. И я подумал три дня назад: думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают: ну дайте вы немножко прохладнее теплоноситель – воду или еще что-то, но чтобы она была постоянно. Хуже будет, если давление повысить, тепло такое в дом, но его не будет вообще”, – сказал Лукашенко.

“Ну если бы не 90°C вода в трубах, а 80°C и давление поменьше, немножко прохладнее было бы в комнате. Не 25°C, а 20°C. Достаточно в доме”, – дал он поручение службам.

Что слышно с восстановлением отопления в Минске

Что касается Минска и восстановления отопления в домах, пострадавших из-за аварии, то министр пообещал, что тепло скоро будет.

«В 17:21 восстановление водного режима тепловой магистрали было завершено и включены циркуляционные насосы для подачи теплоносителя в тепломагистраль. Таким образом, можно говорить о том, что теплоноситель подается в систему города Минска», - заявил чиновник.

По его словам, сотрудники Минэнерго и аварийные бригады, а к ним в придачу и службы ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) начали работы по запуску систем теплоснабжения в домах.

“Уверен, что в ближайшее время тепло появится во всех квартирах города Минска», - заявил он.

Напомним, что на минском предприятии “Минскэнерго” только 9 января сообщили, что в связи с наступающим похолоданием система отопления переведена на новый режим. В магистральных трубопроводах воду нагрели до 90-100°C. В министерстве ЖКХ позднее тоже отчитались о подготовке к экстремальным морозам.

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