Белорусы в аномальные морозы поставили рекорд по энергопотреблению

Опубликовано: 23.01.2026 14:50 , Обновлено: 23.01.2026

Белорусы на фоне аномальных морозов, которые в этом сезоне держатся на удивление долго, поставили рекорд по энергопотреблению. В пятницу, 23 января, Министерство энергетики заявило об установлении нового абсолютного исторического рекорда для белорусской энергосистемы.

Согласно оперативным данным ведомства, новый максимум одномоментной пиковой нагрузки в этом сезоне составил рекордные 7 325 МВт .

В Минэнерго назвали цифру самым высоким показателем для страны за всю историю и привели для сравнения прошлогодние показатели. Так, в феврале 2025 года белорусы на пике потребляли 6 721 МВт, то есть к предыдущем рекорду приросло почти 9% (+604 МВт).

Кроме того, обновился и рекорд суточного потребления электроэнергии: этой зимой суточный максимум составил 153,6 млн. кВт·ч, тогда как прошлом году белорусы потребляли максимум 144,5 млн кВт·ч в сутки.

В ведомстве главной причиной такого заметного роста нагрузки на энергосистему страны назвали резкое понижение температуры воздуха, из-за чего коммунальным предприятиям пришлось столь же резко нарастить объём выработки и отпуска теплоэнергии. Впрочем, и “вклад” самих белорусов в Минэнерго отметили: по данным ведомства, люди стали активнее использовать электроэнергию.

Кстати, затяжным морозам, судя по последним прогнозам синоптиков, подходит конец. По их прогнозу, уже на следующей неделе в Беларуси отклонение температуры от климатической нормы составит 3–6 градуса, но уже не в минус, а в сторону плюса.

Синоптики дали новость, которую ждали все белорусы. Кроме одного министерства?