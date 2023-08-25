В милиции Минска рассказали, как следят за белорусами через камеры

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Опубликовано: 25.08.2023 12:39 , Обновлено: 25.08.2023

В пятницу, 25 августа, во время пресс-конференции, Василий Молчан, замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, рассказал о работе системы видеонаблюдения, как она помогает следить за белорусами, совершающими правонарушения.

По его словам, “особую значимость камеры видеонаблюдения приобретают во время проведения массовых мероприятий, в том числе несанкционированных”. Молчан отметил, что камеры видеонаблюдения выполняют как профилактическую функцию, так и помогают пресекать преступления, а потом служат доказательной базой. “Сегодня видеонаблюдение есть на всех основных улицах, проспектах, торговых объектах увеселительных заведениях”, – сказал он.

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Видеонаблюдение помогает милиции в розыске правонарушителей, выявлять водителей, которые лишены водительских прав, но все равно садятся за руль, пьяных, а так же “недобросовестных лиц”, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции и нарушают установленный для них режим ограничений.

При выявлении таких нарушений, информация об этом поступает в оперативно-дежурную службу.

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Милиционер сказал, что система видеонаблюдения будет расширяться, что, по мнению правоохранителей, позволит улучшить обстановку в городе. Также Молчан отметил, что столичные милиционеры применяют для мониторинга порядка и беспилотники.

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