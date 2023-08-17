Витебская ГАИ словила пьяных водителей с помощью дронов. Это как?

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Опубликовано: 17.08.2023 10:59 , Обновлено: 17.08.2023

Госавтоинспекция Витебска начала использовать дроны, которые помогают им зафиксировать нарушения ПДД, в том числе - выявить пьяных водителей.

В ГАИ рассказали, что новые технические средства будут использоваться на более опасных участков дорог, там, где чаще всего происходят ДТП, в часы пик “при напряженной ситуации на дорогах города”, написала БелТА. Кроме того, дроны позволят задействовать меньшее количество сотрудников ДПС.

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«Сейчас у нас есть два разведывательных дрона, поднимающиеся на высоту до 6 км и фиксирующие нарушения. С дроном работают оператор и помощник оператора, но в дальнейшем будет достаточно одного человека», - рассказал журналистам подполковник Руслан Короев, временно ИО замначальника управления ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото: БелТА

Фото: БелТА

По его словам, наличие у ГАИ дронов, дисциплинирует водителей, помогает выявить нарушения ПДД, а в случае ДТП съемка с него является неоспоримым доказательством.

В качестве примера Короев привел такой случай. На перекрестке проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки, дрон передал сигналы о резких маневрах нескольких водителей. В итоге при проверке оказалось, что двое автолюбителей - мужчина и женщина - находились за рулем будучи пьяными.

Фото: БелТА

Фото: БелТА

[info_b] С начала 2023 года на Витебщине были задержаны 249 пьяных водителей, 549 - не имеющих права управлять транспортным средством, зафиксированы более 5000 фактов непропуска пешеходов, почти все - на нерегулируемых пешеходных переходах. Более 6300 нарушений совершили пешеходы. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ предупредила белорусских водителей о возможном появлении вялости и головокружения:

ГАИ предупредила белорусских водителей о возможном появлении вялости и головокружения. Что происходит?