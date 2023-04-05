Тысячи камер по всей Беларуси заработали "в новом формате". В МВД рассказали за кем следят и что могут
В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала "в новом формате". По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.
Замминистра МВД Геннадий Казакевич заявил, что с тех пор только в Минске с ее помощью удалось раскрыть более 40 преступлений. “Ее возможности активно использовались при установлении лиц, причастных к совершению теракта на аэродроме в Мачулищах”, - сообщили в министерстве внутренних дел.
“МВД подготовлено постановление Совмина о реализации документа, а также регламент функционирования системы. Совместно с РУП “Белтелеком” проведен комплекс мероприятий, направленных на ее развитие. Сформированы четыре перечня объектов, подлежащих оборудованию видеонаблюдением и специальными детекторами. По всей стране уже установлены тысячи видеокамер”, - заявил замминистра.
Министр внутренних дел Иван Кубраков, в свою очередь, утверждает, что республиканской системе видеонаблюдения нужны технические улучшения, чтобы четко распознавать лица белорусов и номерные знаки машин. А также нужно избавиться от сбоев “в работе программной платформы”, и решить вопрос с финансированием дальнейшего расширения системы видеонаблюдения.
Что за система?
Согласно указу Александра Лукашенко от 20 мая 2021 года № 195, к республиканской системе мониторинга имеют доступ:
- Органы внутренних дел,
- Органы государственной безопасности,
- Органы пограничной службы,
- Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям,
- Таможенные органы,
- Служба безопасности президента Республики Беларусь,
- ОАЦ,
- Следственный комитет.
В том же документе говорится, что система мониторинга - это не просто видеокамеры, но и “программное обеспечение видеоаналитики”, позволяющее осуществлять фиксацию пределенных событий.
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Также республиканская система мониторинга общественной безопасности должна состоять из специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, а также систем ночного видения.
Что касается финансирования работы камер, то власти ещё с 2022 года обсуждают возможность, чтобы за некоторые из них платили сами белорусы.
“Активно прорабатывается вопрос о включении услуги видеонаблюдения в состав условно коммунальных услуг. К примеру, у входа в подъезд поставить камеру, которая будет общая для всех и внедрена как коммунальная услуга. Жильцы подъезда всегда смогут посмотреть, кто зашел, кто вышел”, — рассказал ранее заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
А в ГУВД Минска в прошлом году сообщили, что предложили оборудовать все подъезды домов камерами видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц людей. На каком этапе проект, пока неизвестно. В Белтелекоме же посчитали, что на это потребуется около 100 тыс видеокамер.
Известно, что видеонаблюдение уже ведется на трассах, улицах, в торговых залах магазинов, кафе, барах, ресторанах и местах отдыха.
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