Тысячи камер по всей Беларуси заработали "в новом формате". В МВД рассказали за кем следят и что могут

Опубликовано: 05.04.2023 21:19 , Обновлено: 05.04.2023

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала "в новом формате". По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.

Замминистра МВД Геннадий Казакевич заявил, что с тех пор только в Минске с ее помощью удалось раскрыть более 40 преступлений. “Ее возможности активно использовались при установлении лиц, причастных к совершению теракта на аэродроме в Мачулищах”, - сообщили в министерстве внутренних дел.

“МВД подготовлено постановление Совмина о реализации документа, а также регламент функционирования системы. Совместно с РУП “Белтелеком” проведен комплекс мероприятий, направленных на ее развитие. Сформированы четыре перечня объектов, подлежащих оборудованию видеонаблюдением и специальными детекторами. По всей стране уже установлены тысячи видеокамер”, - заявил замминистра.

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Министр внутренних дел Иван Кубраков, в свою очередь, утверждает, что республиканской системе видеонаблюдения нужны технические улучшения, чтобы четко распознавать лица белорусов и номерные знаки машин. А также нужно избавиться от сбоев “в работе программной платформы”, и решить вопрос с финансированием дальнейшего расширения системы видеонаблюдения.

Что за система?

Согласно указу Александра Лукашенко от 20 мая 2021 года № 195, к республиканской системе мониторинга имеют доступ:

Органы внутренних дел,

Органы государственной безопасности,

Органы пограничной службы,

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям,

Таможенные органы,

Служба безопасности президента Республики Беларусь,

ОАЦ,

Следственный комитет.

В том же документе говорится, что система мониторинга - это не просто видеокамеры, но и “программное обеспечение видеоаналитики”, позволяющее осуществлять фиксацию пределенных событий.

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Также республиканская система мониторинга общественной безопасности должна состоять из специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, а также систем ночного видения.

Что касается финансирования работы камер, то власти ещё с 2022 года обсуждают возможность, чтобы за некоторые из них платили сами белорусы.

“Активно прорабатывается вопрос о включении услуги видеонаблюдения в состав условно коммунальных услуг. К примеру, у входа в подъезд поставить камеру, которая будет общая для всех и внедрена как коммунальная услуга. Жильцы подъезда всегда смогут посмотреть, кто зашел, кто вышел”, — рассказал ранее заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

А в ГУВД Минска в прошлом году сообщили, что предложили оборудовать все подъезды домов камерами видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц людей. На каком этапе проект, пока неизвестно. В Белтелекоме же посчитали, что на это потребуется около 100 тыс видеокамер.

Известно, что видеонаблюдение уже ведется на трассах, улицах, в торговых залах магазинов, кафе, барах, ресторанах и местах отдыха.

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